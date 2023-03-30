Жители Набережных Челнов и Альметьевска купили для бойцов СВО «УАЗ Патриот»

Фото: архив КП Фото: Александр КОЦ

Жители Набережных Челнов и Альметьевска купили для бойцов в зону СВО «УАЗ Патриот». Сегодня, 30 марта, автомобиль, забитый посылками и весточками из дома передали военным, которые сейчас находятся в отпуске в РТ.

Деньги на покупку машины собрали жители двух городов РТ — Набережных Челнов и Альметьевска. Чтобы автомобиль служил верой и правдой, его усилили специальными мостами, что, по словам одного из военных, поможет ему передвигаться по бездорожью. Конечно, перед тем как отправить УАЗ на передовую, ему устроили настоящий тест-драйв.

Также бойцам были переданы рации, продукты питания и предметы гигиены и проч.

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