По словам Ильгизяра Бариева, на 30 марта в татарстанском автограде не зафиксировано присасывания клещей к людям. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Набережных Челнах клещи и мыши появились раньше обычного. То же самое ожидается и с комарами. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в городе Ильгизяр Бариев.

По его словам, на 30 марта в татарстанском автограде не зафиксировано присасывания клещей к людям. Однако ветеринарные службы фиксируют наличие «кровососов» на домашних животных.

Как отметил Бариев, в связи с преждевременным появлением клещей и мышей общественные пространства города будут обрабатываться раньше. Так, в планах провести обработку 1,3 тысячи гектаров городских территорий, а также водоемов от комаров.

Напомним, в Татарстане прогнозируется ухудшение ситуации с весенним паводком. Могут пострадать объекты инфраструктуры.

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