В Челнах у работников кафе «Рокнроллы» обнаружены нарушения в санкнижках

Один сотрудник был допущен без медосмотра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев в рамках пресс-конференции рассказал о проверке кафе «Рокнроллы», где произошло массовое отравление. Нарушения обнаружили в санитарных книжках сотрудников.

- Не были проведены обследования на ряд показателей по брюшному тифу. Один сотрудник и вовсе был допущен без медосмотра, - пояснил Бариев.

По словам спикера, в заведении нашли нарушения по десяти пунктам. В частности, выявлены перекрест продовольственного сырья и готовой продукции, нарушение товарного соседства при хранении пищевых продуктов, требований по маркировке.

После обследования 19 сотрудников кафе у семи был обнаружен сальмонеллез.

Решением суда деятельность кафе была приостановлена на 90 суток. Если владельцы устранят все нарушения, заведение сможет продолжить свою работу.

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