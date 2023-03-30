Мухаметшин наградил выдающихся жителей Татарстана

Торжественная церемония награждения прошла в казанском Кремле. Фото: tatarstan.ru

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин наградил выдающихся жителей республики. Ордена, медали и почетные звания получили 46 человек. Торжественная церемония награждения прошла в казанском Кремле, сообщает пресс-служба раиса региона.

По словам Мухаметшина, эти награды особенно ценны. Участие жителей во всех добрых делах и начинаниях заслуживает особой оценки. Каждому поколению необходимы инициативные, небезразличные и профессионально подготовленные в своей сфере люди. Таких в республике насчитывается немало.

Как отметил председатель Госсовета региона, люди, проявившие себя в различных сферах деятельности, приумножают славу и богатство России и Татарстана. В заключении он поздравил присутствующих с присуждением высоких государственных наград, пожелав им дальнейшей успешной работы на благо Родины.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов вручил республиканские награды жителям Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram