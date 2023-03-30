Житель Йошкар-Олы убил мать ножницами

92-летняя женщина скончалась на месте происшествия Фото: принтскрин видео.

В Йошкар-Оле завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве матери.

Преступление произошло в феврале текущего года. Во время очередной из ссор нетрезвый мужчина схватил ножницы и дважды воткнул их в шею своей матери. 92-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

С утвержденным обвинительным заключением дело готовится к передаче в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Йошкар-Олы забил приятеля до смерти и поджег его труп.

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