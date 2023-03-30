Житель Йошкар-Олы забил приятеля до смерти и поджег его труп

Обвиняемый находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Йошкар-Олы утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в жестоком преступлении.

Убийство произошло в январе 2023 года. Нетрезвый 45-летний мужчина устроил ссору со своим приятелем в одной из квартир по улице Петрова в Йошкар-Оле. Во время драки злоумышленник нанес знакомому не менее десяти ударов металлической ножкой от стола по голове и разным частям тела. От полученных травм потерпевший умер.

Желая скрыть следы преступления, мужчина поджег тело, а сам ушел в соседний подъезд к приятелю, где снова стал пить алкоголь.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Дело передано в суд.

Ранее мы сообщали, что житель Чувашии забил любимую до смерти бутылкой и спрятал тело в чулан.

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