Житель Йошкар-Олы забил приятеля до смерти и поджег его труп

Обвиняемый находится под стражей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратурой Йошкар-Олы утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в жестоком преступлении.
Убийство произошло в январе 2023 года. Нетрезвый 45-летний мужчина устроил ссору со своим приятелем в одной из квартир по улице Петрова в Йошкар-Оле. Во время драки злоумышленник нанес знакомому не менее десяти ударов металлической ножкой от стола по голове и разным частям тела. От полученных травм потерпевший умер.
Желая скрыть следы преступления, мужчина поджег тело, а сам ушел в соседний подъезд к приятелю, где снова стал пить алкоголь.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Дело передано в суд.
Ранее мы сообщали, что житель Чувашии забил любимую до смерти бутылкой и спрятал тело в чулан.
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