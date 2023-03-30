Метшин рассказал о новом уровне жилищного строительства и вызовах для Казани

В Казани готовятся проекты планировок строительства вдоль Вознесенского тракта. Фото: Антон ПИКУС

Мэр Казани Ильсур Метшин во время интервью ИА "Татар-информ" рассказал о новом уровне жилищного строительства и вызовах для города. Речь идет о благоустройстве, количестве зеленых насаждений, социальных объектах и транспортной доступности.

По словам Метшина, Кировский район и Адмиралтейскую слободу в ближайшие пять лет ждут кардинальные изменения. Там появятся застройка нового уровня. Так, из домов будет открываться шикарный вид на старую Казань, на Кремль и на весь центр. Также готовятся проекты планировок строительства вдоль Вознесенского тракта

Напомним, в Казани в рамках реновации речпорта появится ЖК «Яналиф». Первая очередь будет завершена в 2025 году.

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