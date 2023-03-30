Бойцы батальона «Алга» опровергли слухи об их разгроме

Среди бойцов есть те, кто соблюдает уразу Фото: Александр КОЦ

Бойцы татарстанского батальона «Алга» рассказали, как проходит их служба. С военнослужащими побеседовал корреспондент ИА «Татар-информ».

Информация о том, что «Алга» был разгромлен, всего лишь слухи, источником которых являются ВСУ, сообщил командир батальона.

Один из бойцов рассказал, что им приходится сражаться в непростых условиях, но солдаты не жалуются, проявляют отвагу и мужество. Более того, среди бойцов есть те, кто соблюдает в Рамадан пост – уразу.

- У нас сейчас добрая традиция: что мусульмане, что православные, куда бы ни приезжали, всегда находим мечеть, церковь, приглашаем священнослужителей. Религия у нас на первом месте, - пояснил командир батальона.

Бойцы поблагодарили за гуманитарную помощь, которую присылают россияне.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах бойцу СВО извлекли из поясницы осколок мины.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram