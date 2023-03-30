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НовостиЭкономика30 марта 2023 6:34

В Казани в рамках реновации речпорта появится ЖК «Яналиф»

Первая очередь будет завершена в 2025 году
Роман ЕФРЕМОВ
К 2031 году в этом районе планируется строительство 20 домов. Фото: пресс-служба СМУ-88

К 2031 году в этом районе планируется строительство 20 домов. Фото: пресс-служба СМУ-88

В Казани в рамках реновации речного порта ведется строительство жилого комплекса, который получил название «Яналиф». Оно возникло в результате слияние двух слов: «яңа» — новый, «алифба» — азбука.

К сегодняшнему дню завершилось погружение 2,5 тысячи свай в основание фундаментов первых домов. Строители начинают устройство монолитного фундамента.

Строительство первых домов жилого комплекса началось в сентябре 2022 года. В торжественной церемонии принимал участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

В целом к 2031 году в этом районе планируется строительство 20 домов. Первая очередь будет заселена в 2025 году. На комплексное развитие территории речного порта планируется направить около 500 млрд рублей инвестиций.

Ранее мэр Казани назвал речной порт позором столицы Татарстана.

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