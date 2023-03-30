Глава Татарстана изменил традиционное утреннее приветствие в соцсети

Раис опубликован видео снежного барса. Фото: пресс-служба главы РТ

Глава Татарстана изменил формат своего традиционного утреннего приветствия подписчиков в соцсети. Пожелание доброго утра Рустам Минниханов в этот раз сопроводил не привычной фотографией из окна рабочего кабинета, а видеороликом со снежным барсом.

«Даже снежный барс делает зарядку. А вы?», – написал раис Татарстана.

На ролике запечатлено, как снежный барс точит когти о дерево и играет.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность в Татарстане во время Рамадана.

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