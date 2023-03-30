Татлизинг выиграл тендер на строительство туалета на Кремлевской набережной

Туалет будет рассчитан на 45 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани заказ на строительство общественного туалета на Кремлевской набережной выиграло ГУП Татарстана «Татлизинг». Заказчиком тендера выступал Главстрой РТ. На эти цели из республиканского бюджета будет выделено 150 миллионов рублей.

Планируется, что туалет будет рассчитан на 45 человек. Его возведут неподалеку от амфитеатра у здания Нацбиблиотеки РТ. Здесь будут мужские и женские уборные, комната матери и ребенка.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах построят шесть арендных домов для работников КАМАЗа.

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