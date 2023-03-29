9 апреля в музее Казанского Кремля откроется выставка «Вдохновение Пасхи»

ФОТО: пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

В музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля на следующей неделе начнет свою работу предпраздничная пасхальная выставка. Открытие экспозиции «Вдохновение Пасхи» запланировано на воскресенье, 9 апреля. Функционировать она будет почти два месяца – до 1 июня.

Конечно, главными экспонатами выставки станут яйца из фарфора и стекла, расписанных в технике надглазурной росписи и позолоты, в количестве 26 штук. Тематика изображений вполне логичная – они будут носить религиозный подтекст: сюжеты из жизни Иисуса Христа и образы святых. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть праздничные открытки художницы Елизаветы Бём, которые были популярны в прошлом веке.

Экспозиция «Вдохновение Пасхи» будет работать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00, в пятницу с 11:00 до 20:00, рассказали в мэрии Казани.

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