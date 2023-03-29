В Татарстане на капремонт семи школ выделят более 300 млн рублей

Работы закончат до декабря 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Из бюджета Татарстана на капитальный ремонт семи школ республики выделят 318 миллионов рублей. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок.

В сопутствующей документации указано, что школы будут отремонтированы в Тюлячинском, Верхнеуслонском, Черемшанском, Сабинском, Дрожжановском и Высокогорском районе Татарстана. Исполнители будут определены 7 апреля. Работы нужно будет закончить до декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах отремонтируют два молодежных объекта.

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