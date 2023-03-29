Ремонт тротуаров в аэропорту Казани обойдется в 45 миллионов рублей

Первый этап работ необходимо завершить до 5 мая 2023 года. Фото: пресс-служба международного аэропорта «Казань»

В международном аэропорту «Казань» отремонтируют тротуары из брусчатки. На эти цели выделят около 45,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, тротуары отремонтируют у терминалов №1, №1а и №2. При этом исполнитель должен будет организовать места для передвижения маломобильных пассажиров в период проведения работ по замене брусчатки и тротуарных камней, а также каждый день убирать строительный мусор.

Первый этап работ необходимо завершить до 5 мая 2023 года, а второй - за 44 рабочих дня. Подрядчика выберут 14 апреля.

Напомним, ранее мы публиковали расписание самолетов из Казани на летний сезон 2023.

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