В Казани скончался директор гимназии №94 Леонид Мурысин

Леонид Мурысин был представителем учительской династии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скончался директор гимназии №94 в Казани Леонид Мурысин. Ему было 72 года.

Коллектив гимназии Леонид Николаевич возглавлял более 20 лет. Общий педагогический стаж – более 40 лет. Специализация – учитель физики.

Родился Леонид Мурысин в Арске. Он был представителем учительской династии, обладал почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы Республики Татарстан», «Отличник народного просвещения».

Гимназия под руководством Мурысина становилась победителем Всероссийского конкурса «Школа века».

Дата и место прощания с педагогом станут известны позднее. Приносим соболезнования родным и близким Леонида Николаевича.

Ранее мы сообщали, что педагог из Набережных Челнов умерла после сложных родов.

Педагогу было 72 года

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