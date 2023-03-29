В Казани скончался директор гимназии №94 Леонид Мурысин

Леонид Мурысин был представителем учительской династии
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Скончался директор гимназии №94 в Казани Леонид Мурысин. Ему было 72 года.
Коллектив гимназии Леонид Николаевич возглавлял более 20 лет. Общий педагогический стаж – более 40 лет. Специализация – учитель физики.
Родился Леонид Мурысин в Арске. Он был представителем учительской династии, обладал почетными званиями «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель школы Республики Татарстан», «Отличник народного просвещения».
Гимназия под руководством Мурысина становилась победителем Всероссийского конкурса «Школа века».
Дата и место прощания с педагогом станут известны позднее. Приносим соболезнования родным и близким Леонида Николаевича.
Ранее мы сообщали, что педагог из Набережных Челнов умерла после сложных родов.
Педагогу было 72 года
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