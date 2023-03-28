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НовостиОбщество28 марта 2023 16:34

В 2023 году в Татарстане завершат рекультивацию Самосыраевского полигона

На рекультивацию Самосыраевского полигона будет потрачено более 373 млн рублей
Елена СКВОРЦОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Республике Татарстан в этом году завершат рекультивацию Самосыраевского полигона, которые ведутся уже второй год. Напомним, что работы там начались в 2021 году. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. В текущем году на эти цели будет направлено чуть менее 374 млн рублей, а общая сумма составит 872 млн.

Глава ведомства отметил, что благодаря методу активной дегазации, может получиться направить свалочный газ, который выделяется там, на выработку электроэнергии.

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