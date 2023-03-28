Житель Чувашии забил любимую до смерти бутылкой и спрятал тело в чулан

Мужчину задержали и приговорили к 10 годам колонии.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Чувашии состоялся суд над 47-летним мужчиной, который обвинялся в жестоком избиении своей сожительницы, которая впоследствии скончалась.
Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Нетрезвый мужчина устроил ссору с 51-летней женщиной, в ходе которой избил ее сначала кулаками, а затем стеклянной бутылкой – ударял по разным частям тела. От полученных увечий жертва скончалась.
Чтобы скрыть следы преступления злоумышленник перетащил тело сожительницы в чулан и закрыл дверь на замок. Знакомым, которые спрашивали, куда пропала женщина, обвиняемый говорил, что та уехала. Причины придумывал самые разные. Не догадалась о произошедшем и мать погибшей, которая гостила у агрессивного мужчины три дня.
Тело женщины было обнаружено лишь спустя почти три недели – его случайно заметил односельчанин.
Суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима.
Ранее мы сообщали, что житель Татарстана во время ссоры избил и запер в погребе дочь.
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