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НовостиПроисшествия28 марта 2023 10:52

В Нижнекамске 7-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Возбуждено уголовное дело
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
7-летний ребенок находился без присмотров взрослых.

7-летний ребенок находился без присмотров взрослых.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнекамске мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Несчастный случай произошел 28 марта в одном из домов по улице Корабельной. 7-летний ребенок находился без присмотра взрослых, в результате чего выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Мальчика госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В настоящий момент все обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Ранее мы сообщали, что пострадавший при падении футбольных ворот ребенок находится в тяжелом состоянии.

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