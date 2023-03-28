Жительница Татарстана пропала в свой юбилей при загадочных обстоятельствах

В ориентировках передавали особую примету – отсутствует один глаз

25 марта жительница Набережных Челнов таинственным образом пропала в свой юбилей – в этот день женщине исполнилось 65 лет. Родные безуспешно пытались ее найти и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Сообщалось, что днем женщина вышла из своего дома в 51-м комплексе и перестала выходить на связь. В ориентировках передавали особую примету – отсутствует один глаз, может носить темные очки.

Заявка волонтерам поступила 26 марта, к тому времени жительница Набережных Челнов уже более суток не давала о себе знать. В 22.30 активисты собрались около Боровецкой церкви на проспекте Чулман и начали поиски.

- Была осмотрена огромная территория, посадки, дворы, подъезды и подвалы, поиск продолжался до шести утра, но, к сожалению, не было никаких зацепок. Ориентировки расклеивались на остановках, стендах для рекламы, в магазинах, так же велся опрос прохожих, - рассказывают волонтеры.

Днем 27 марта поступило сообщение, что пропавшую женщину видели в 25-м комплексе нового города. Информацию передали полицейским, которые оперативно прибыли на место. В 16:30 женщина была найдена живой с палками для скандинавской ходьбы в руках.

Причины ее пропажи не разглашаются. Предполагается, что у женщины могла произойти временная потеря памяти.

Ранее мы сообщали, что пропавшая челнинка найдена мертвой в канале Санкт-Петербурга.

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