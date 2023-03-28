В Татарстане прогнозируется ухудшение ситуации с весенним паводком

Вода может прийти на 47 участков дорог Фото: Михаил ФРОЛОВ

Активный весенний паводок с подтоплением ряда объектов инфраструктуры прогнозируют в восьми регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. В списке значится и Татарстан. Информация опубликована всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По прогнозам экспертов сложная обстановка может возникнуть уже на этой неделе. В Татарстане, в случае неблагоприятного сценария, в зону подтопления могут попасть 220 населенных пунктов в 39 районах, где проживают более 13 тысяч человек. Помимо этого, вода может прийти на 47 участков дорог.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане после подтопления дома ветерана ВОВ началась доследственная проверка.

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