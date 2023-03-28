В Татарстане возбудили уголовное дело после падения футбольных ворот на ребенка

Инцидент произошел в полдень 27 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика.

Инцидент произошел в полдень 27 марта. Во время подготовки к футбольному турниру в городе Лаишево футбольные ворота рухнули на ребенка. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.

По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее мы сообщали, что прокуратура Набережных Челнов завершила проверку падения куска кирпича на голову ребенка.

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