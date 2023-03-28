Мэр Набережных Челнов встретился с прибывшими в отпуск военнослужащими

Магдеев пожелал мужчинам скорее вернуться домой живыми и здоровыми. Фото: @nail_magdeev

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с участниками спецоперации, прибывшими в краткосрочный отпуск. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Магдеев поблагодарил мужчин от имени всех жителей за мужество и отвагу. Он пожелал им скорее вернуться домой живыми и здоровыми.

- Ждем наших ребят с победой, - отметил Магдеев в своем телеграм-канале.

Кроме того, солдатам вручили рюкзаки с необходимыми вещами. Напомним, ранее мэр Набережные Челнов уже встречался с бойцами, которые несут службу в зоне СВО.

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