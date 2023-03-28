Венеция в Татарстане: Ксения Собчак раскритиковала затопленные дороги в Куюках

Местная администрация пообещала решить проблему Фото: Борис КУДРЯВОВ

Журналистка Ксения Собчак рассказала в своем телеграм-канале о проблеме затопления дорог в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана. Она утверждает, что жители населенного пункта не могут покинуть свой двор на автомобиле, потому что вместо дороги там образовалась огромная лужа. Причиной стал резко растаявший снег.

— Мы не можем отсюда выехать. Повезло, что дети на каникулах. Каждый год в период таяния снега эта дорога, одна из двух, ведущих к лицею, превращается в огромную, сравнимую с маленьким озером лужу, - цитирует журналистка одного из местных жителей.

Как утверждает Собчак, местная администрация пообещала решить проблему, но на самом деле просто ждет, когда лужа высохнет сама.

- Получается, в Татарстане есть своя маленькая Венеция. Вот только этому никто не рад, - резюмирует журналистка.

Ранее Ксения Собчак отметила изношенное состояние горбольницы в Набережных Челнах.

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