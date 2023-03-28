Казань примет участие в конкурсе на звание культурной столицы России

Фазлеева отметила, что в Татарстане именно вопросам культуры уделяется особое внимание Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Казань примет участие в конкурсе «Библиотечная столица России». Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Столица республики поборется за звание культурной и библиотечной столицы России. Организационно-заявочную кампанию планируют провести в преддверии 2025 года. Тогда городу исполнится 1 020 лет. Также Фазлеева отметила, что в Татарстане вопросам культуры уделяется особое внимание, тем более в Год национальных культур и традиций.

Напомним, первые в истории киберспортивные «Игры будущего» состоятся в Казани. Рассказываем, почему столица Татарстана получила право на их проведение у себя и как будут готовиться.

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