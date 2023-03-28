В Татарстане на ремонт театра и домов культуры выделят 185 млн рублей

Тендеры опубликованы на портале госзакупок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане на капитальный ремонт зданий театров и домов культуры выделено 185 миллионов рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Согласно сопутствующей документации, планируется отремонтировать Татарский государственный театр драмы и комедии им. Тинчурина, Нижнекамский музыкальный колледж им. Салиха Сайдашева, Дом культуры в селе Новошешминска, а также Дом культуры в деревне Орел Лаишевского района.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах отремонтируют два молодежных объекта. Из бюджета Татарстана будут выделены средства на капитальный ремонт Центра экстренной психологической помощи «Молодежный телефон доверия». А в микрорайоне Яшьлек обновят помещение для молодежного клуба, где создадут пять студий.

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