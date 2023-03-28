В Казани отреставрируют здание главпочтамта на Кремлевской

Здание главпочтамта - объект культурного наследия регионального значения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани отремонтируют здание главпочтамта, которое находится на улице Кремлевской. На эти цели выделен 121 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

В сопутствующей к заказу документации указано, что подрядчику нужно будет провести ремонтно-реставрационные работы по усилению фундамента, заменить коммуникаций, выполнить косметический ремонт, отреставрировать фасад.

Примечательно, что здание главпочтамта - это объект культурного наследия регионального значения. В конкурсной документации подчеркивается, что ремонтные работы на это не повлияют.

Трехэтажное здание главпочтамта на Кремлевской было возведено в 1913 году.

Ранее мы сообщали, что в Спасской башне Казанского кремля появятся музей и выставочное пространство.

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