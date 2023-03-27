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НовостиОбщество27 марта 2023 17:59

1 апреля в Йошкар-Оле состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка

Жителей и гостей столицы республики приглашают в Царевококшайский Кремль
Марина ДОЛГОВА
1 апреля в Йошкар-Оле развернется уличная торговля

1 апреля в Йошкар-Оле развернется уличная торговля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сельскохозяйственные ярмарки стали традицией для Республики Марий Эл – очередная запланирована на субботу, 1 апреля. Уличная торговля развернется на территории культурно-исторического комплекса «Царевококшайский Кремль» в Йошкар-Оле, рассказали в Минсельхозе.

Работа сельскохозяйственных ярмарок в республике направлена на выгодное приобретение жителями продуктов и товаров местных производителей. Фермеры и владельцы подсобных хозяйств Марий Эл предлагают покупателям свежие и качественные овощи и фрукты, мясо и мед, молочную продукцию и многое другое.

Ярмарка будет работать 1 апреля с 9:00 до 15:00. Заезд участников запланирован с 8.00 до 9.00. Заявку на участие можно отправить по электронной почте: kremlin.mari@mail.ru.

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