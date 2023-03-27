Центр занятости Казани предлагает трудоустройство подросткам от 14 лет

Казанским подросткам предлагают работу Фото: Андрей КАРА

В администрации столицы Татарстана заявили о том, что школьники от 14 до 18 лет могут устроиться на работу в свободное от учебы время. Трудоустройство является временным.

Казанские старшеклассники и студенты будут не только получать зарплату, но и приятный бонус в виде материальной поддержки. Ее размер для трудоустроенных подростков Татарстана составит порядка 2250 рублей за месяц.

Для устройства на работу школьникам нужно зарегистрировать учетную запись на портале Госуслуг, а также авторизоваться на цифровой платформе «Работа в России», сообщают в мэрии Казани.

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