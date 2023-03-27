31 марта в Казани начинаются Дни культуры муниципальных образований Татарстана

В Казани стартует конкурс "Культурная столица Татарстана" Фото: Рамиль ГАЛИ

В пятницу, 31 марта, в республике начинается конкурс «Культурная столица Татарстана». Об этом рассказала вице-премьер Лейла Фазлеева на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 27 марта.

За главный приз в 3 миллиона рублей поборются творческие коллективы на 13 площадках Казани. Участники мероприятия в своих программах сделают уклон на национальную культуру и традиции. Вход для зрителей будет бесплатным. Помимо творческих выступлений, гостей конкурса порадуют историко-культурные выставки, презентации народных ремесел и национальной кухни.

Старт конкурсу будет дан 31 марта Лениногорским муниципальным районом в Доме дружбы народов Татарстана. Следующими в культурном центре «Чулпан» 9 апреля выступят представители Нурлатского района, а 10 апреля — гости из Сармановского района. Подробный график мероприятий будет обнародован позже Минкультом Татарстана.

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