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НовостиОбщество27 марта 2023 12:23

В КНИТУ началась процедура выборов ректора

Пока вузом руководит Юрий Казаков
Роман ЕФРЕМОВ
Основные подразделения университета выдвинут кандидатов на пост руководителя

Основные подразделения университета выдвинут кандидатов на пост руководителя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Процедура выборов ректора началась в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. О старте на заседании ученого совета объявил советник ректората профессор Вильям Барабанов.

В следующем месяце основные подразделения университета выдвинут кандидатов на пост руководителя. В конце апреля они выступят перед аттестационной комиссией Минобрнауки России. Позже будет объявлена дата проведения выборов ректора КНИТУ-КХТИ.

В данный момент вузом руководит Юрий Казаков. Он занимает пост исполняющего обязанности ректора с середины 2020 года.

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