Прокуратура подала в суд на исполком Набережных Челнов

Имеющаяся конструкция травмоопасна: поручней нет, угол наклона слишком резкий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Набережных Челнах прокуратура провела проверку из-за отсутствия инфраструктуры для проживания инвалида-колясочника.
Еще два года назад жена инвалида обратилась к главе Автозаводского района Набережных Челнов с просьбой установить пандусы в доме 23-го комплекса. Позже были разработаны проект и смета, но пандус так и не появился.
Выход из подъезда, где живет инвалид, имеет металлическую конструкцию для спуска. Но условия не позволяют, чтобы мужчина самостоятельно пользоваться ею. Это подтвердили и в прокуратуре – конструкция травмоопасна: поручней нет, угол наклона слишком резкий.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к исполкому. Ведомство требует убрать металлическую конструкцию и оборудовать пандус.
Ранее мы сообщали, что счетная палата Татарстана предложила ввести льготы для компаний, в которых работают инвалиды.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram