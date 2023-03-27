Прокуратура подала в суд на исполком Набережных Челнов

Имеющаяся конструкция травмоопасна: поручней нет, угол наклона слишком резкий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах прокуратура провела проверку из-за отсутствия инфраструктуры для проживания инвалида-колясочника.

Еще два года назад жена инвалида обратилась к главе Автозаводского района Набережных Челнов с просьбой установить пандусы в доме 23-го комплекса. Позже были разработаны проект и смета, но пандус так и не появился.

Выход из подъезда, где живет инвалид, имеет металлическую конструкцию для спуска. Но условия не позволяют, чтобы мужчина самостоятельно пользоваться ею. Это подтвердили и в прокуратуре – конструкция травмоопасна: поручней нет, угол наклона слишком резкий.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к исполкому. Ведомство требует убрать металлическую конструкцию и оборудовать пандус.

Ранее мы сообщали, что счетная палата Татарстана предложила ввести льготы для компаний, в которых работают инвалиды.

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