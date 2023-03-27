В Казани может исчезнуть река Вертелевка

Тему поднял руководитель управления гражданской защиты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Река Вертелевка может пропасть с карты Казани уже в 2024 году. Причиной может стать то, что она завалена спиленными деревьями. Тему на «деловом понедельнике» поднял руководитель управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

- Просим дать необходимые поручения, иначе в следующем год мы реку не увидим, она исчезнет из города Казани! — заявил Тимурханов.

В целом, как уточнил спикер, ситуация в Казани находится под контролем. Ведет круглосуточное дежурство членов противопаводковой комиссии. В Татарстане организовали 104 маневренные группы со спецтехникой и насосным оборудованием, заготовили мешки с песком и деревянные трапы.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане весенний паводок начнется на две недели раньше.

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