В Татарстане снизилась собираемость платежей за коммунальные услуги

Управляющие компании республики задолжали за газ 303,5 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На совещании в Доме правительства глава Минстроя РТ, что в республике зафиксирован спад собираемости платежей за оказанные гражданам жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о первых двух месяцах 2023 года. По итогам февраля собираемость составила 93,7%. В прошлом году ситуация была такой же. Рост наблюдался ко второму полугодию.

Среднегодовой уровень собираемости платежей снизился на 0,3% и составил 99%.

Как сообщил Марат Айзатуллин, большинство оплачивают услуги ЖКХ онлайн – доля таких людей составляет 72,5%. Но распределение по Татарстану таких жителей неравномерно. К примеру, в Дрожжановском, Мамадышском и Балтасинском районах доля онлайн-платежей не достигает и половины.

Управляющие компании республики задолжали поставщику за газ 303,5 млн рублей. В прошлом году сумма была на 92 млн рублей больше. За электричество долг составляет 76 млн рублей, это на 52 млн рублей меньше, чем годом ранее.

Ранее жителям Татарстана рассказали, куда жаловаться на высокие начисления за услуги ЖКХ.

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