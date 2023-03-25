В Нижнекамске неизвестный запустил фейерверк в припаркованные машины

Насколько пострадали от такого салюта машины, не сообщается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях жители Нижнекамска обсуждают ночной инцидент в одном из дворов на проспекте Химиков. Там неизвестный запустил фейерверк в припаркованные машины. К счастью в столь позднее время никого на улице не было, поэтому о пострадавших людях ничего не сообщается. Единственные, кто мог получить повреждения, это стоящие без водителей автомобили. У них сработала сигнализация.

Одни интернет-пользователи считают, что это был неудачная попытка запустить салют, другие уверены, что неизвестный специально выбрал своей целью припаркованные автомобили.

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