В Набережных Челнах начали ремонтировать дорогу на улице Туфана

Работы начались с приходом потепления. Фото:

Весеннее потепление позволило начать в Набережных Челнах ремонт проезжей части на улице Туфана. Работы идут на участке от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике, сообщил руководитель исполкома города Фарид Салахов.

- Всего там планируется отремонтировать 1,5 километра дороги, а также тротуары и велодорожки, - отметили чиновник у себя неофициальной странице в соцсети.

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