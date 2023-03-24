В Татарстане выбрали «Учителя года — 2023»

Фото: mon.tatarstan.ru

Звание «Учитель года Татарстана — 2023» получил педагог по математике из лицея Иннополиса Арман Костанян. Теперь он отправится представлять республику в финале всероссийского конкурса.

Костанян рассказал, что работает учителем уже 6 лет. Получив награду из рук министра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, он отметил, что участие в таком конкурсе — это отличная возможность не только продемонстрировать свои знания и навыки, но и научиться чему-то новому у других участников. Также он отметил, что самое важное в профессии педагога верить в успех своих учеников.

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