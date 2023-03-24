Суд отправил под домашний арест предполагаемую сообщницу чиновника Тукаевского района

В суде директор компании свою вину признала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учредитель и директор ООО «Центр недвижимости и права» в Набережных Челнах Татьяна Холкина отправлена под домашний арест. Соответствующее решение принято в Советском суде Казани.

Женщина обвиняется в посредничестве во взятке. Следователи полагают, что именно она стала посредником при передаче денег первому заместителю руководителя исполкома Тукаевского района Ильмиру Яббарову. Предполагается, что средства могли предназначаться для содействия в получении в аренду через аукционы земельных участков, которые находились в собственности района.

В суде директор компании свою вину признала. Татьяна Холкина просила не отправлять ее под домашний арест, потому что ей необходимо ухаживать за родителями и братом. Но суд постановил сделать именно это до 21 мая.

Ранее мы сообщали, что первого замруководителя исполкома Тукаевского района доставили в суд.

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