От выбранных проектов будет зависеть архитектурный облик Казани на ближайшие десятилетие. Фото: Рамиль ГАЛИ

Мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину презентовали 13 проектов строительства и реконструкции в историческом центре Казани. Один из них отправили на доработку, а 12 передадут на рассмотрение раиса республики Рустама Минниханова.

По словам Метшина, активность инвестировать в реконструкцию объектов очень высокая. Это свидетельствует о привлекательности города для бизнеса. При этом от принятых решений будет зависеть архитектурный облик Казани на ближайшие десятилетие.

В итоге мэром был одобрен доработанный проект строительства многоквартирного дома на улице Назарбаева. Он будет расположен недалеко от будущего здания театра Камала. Также будут построены четыре жилые комплекса, один многоквартирный и два индивидуальных дома, медцентр и гостиница.

Напомним, в Казани разработали семилетнюю программу развития поселков.

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