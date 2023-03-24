В Татарстане три человека на самодельном трицикле провалились под лед

Инцидент произошел утром 24 марта неподалеку от поселка Васильево. Фото: МЧС Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана три жителя на самодельном трехколесном мотоцикле провалились под лед. На место прибыли спасатели, сообщает МЧС Татарстана.

Инцидент произошел утром 24 марта неподалеку от поселка Васильево. Прибывшие на место спасатели на СВП «Нептун-11» помогли людям и доставили их на берег.

- В медицинской помощи не нуждаются, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей.

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