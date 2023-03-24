В Татарстане сурки начали выходить из спячки

В спячке спячке провели семь месяцев. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане начали выходить из спячки сурки. Это произошло из-за потепления и прихода весны, сообщили в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

По словам специалистов, животных заметили на территории Черемшанского общедоступного охотничьего угодья и недалеко от села Старый Кувак Лениногорского района. В первые дни после пробуждения они вели себя крайне осторожно, чтобы убедиться в отсутствии опасности. После этого сурки начинали изучать территорию, оставляя на земле свои следы. Это они делают для того, чтобы отметить свои владения. В дальнейшем животные начнут обновлять дополнительные входы в сурчину и выметать сор из подземных ходов.

В спячке животные провели семь месяцев.

Напомним, в Чувашии запустили онлайн-трансляцию из орлиного гнезда.

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