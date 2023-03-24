В Чувашии запустили онлайн-трансляцию из орлиного гнезда

Трансляция ведется сразу на двух популярных онлайн-платформах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Орнитологи Чувашии в преддверии Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля, запустили онлайн-трансляцию гнезда солнечных орлов. Целью проекта является научное наблюдение за птицами, а также выяснение того, чем они питаются, сообщает Минприроды республики.

Рядом с гнездом была установлена веб-камера. Это даст доступ к изучению птиц не только ученым, но и всем жителям. Все события, происходящие в гнезде, фиксируют волонтеры. Трансляция ведется сразу на двух популярных онлайн-платформах. Присоединиться к ней и понаблюдать за «частной жизнью» орлиного семейства может каждый желающий.

По результатам голосования зрителей самца было решено назвать Хевел, а самку - Сарпике.

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