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НовостиОбщество24 марта 2023 7:31

В Чувашии запустили онлайн-трансляцию из орлиного гнезда

Цель - научное наблюдение за птицами
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Трансляция ведется сразу на двух популярных онлайн-платформах

Трансляция ведется сразу на двух популярных онлайн-платформах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Орнитологи Чувашии в преддверии Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля, запустили онлайн-трансляцию гнезда солнечных орлов. Целью проекта является научное наблюдение за птицами, а также выяснение того, чем они питаются, сообщает Минприроды республики.

Рядом с гнездом была установлена веб-камера. Это даст доступ к изучению птиц не только ученым, но и всем жителям. Все события, происходящие в гнезде, фиксируют волонтеры. Трансляция ведется сразу на двух популярных онлайн-платформах. Присоединиться к ней и понаблюдать за «частной жизнью» орлиного семейства может каждый желающий.

По результатам голосования зрителей самца было решено назвать Хевел, а самку - Сарпике.

Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу.

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