В Татарстане на ремонт пяти детских садов направят 195 млн рублей

Ремонт проведут до декабря 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на капремонт пяти детских садов из республиканского бюджета будет выделено более 195 миллионов рублей. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок.

В сопутствующей документации указано, что больше всего денег выделят на ремонт детского сада №82 в Набережных Челнах — 142,4 миллиона рублей. Еще 16,5 миллиона будет выделено на обновление Шапшинского детского сада «Аленушка». В столице Татарстана ремонт проведут в детских садах №171, 260 и 377 на общую сумму более 35 миллионов рублей.

Заказ разместил Главстрой Татарстана. Подрядчик будет определен 3 апреля текущего года. Ремонт нужно будет провести до декабря 2023 года.

Ранее мы сообщали, что мэр Казани поручил отремонтировать протекающую крышу в детсаду после жалоб родителей.

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