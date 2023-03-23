Госсовет раскритиковал системы оповещения в Татарстане

Фото: архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин выступил с критикой МЧС за то, что в Татарстане так и не была проведена учебная тревога.

Только 71% защитных сооружений готовы принять людей и только 4% населения могут там укрыться. В случае опасности жителям придется прятаться в подвалах домов. И только в Альметьевске, по словам народных избранников, позаботились о состоянии подвальных помещений. Также депутаты раскритиковали и системы оповещения, которые, к слову, были недавно взломаны хакерами.

В итоге, депутаты обратились к МЧС, чтобы те привели все в порядок. Спикер отметил, что Татарстан должен быть готов ко всему.

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