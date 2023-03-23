Муфтий Татарстана поддержал идею о строительстве мечети в Иннополисе

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий РТ Камиль Самигуллин поддержал идею строительства мечети в Иннополисе. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ Татарстана после встречи Самигуллина с жителями Казани.

По словам одного из жителей столицы РТ, мусульмане из Иннополиса должны каждую пятницу добираться на намаз в мечеть, которая находится в селе Введенская Слобода. Самигуллин согласился с тем, что это неправильно и поддержал идею строительства мечети. Отметим, что по последним данным в Иннополисе проживает более 5 тысяч человек.

Также на встрече с духовным лидером мусульман обсудили и ряд других вопросов. Например, организацию хаджа для инвалидов, религиозное воспитание молодежи, приобщение жителей к здоровому образу жизни и пр.

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