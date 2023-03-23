Мэр Казани поручил отремонтировать протекающую крышу в детсаду после жалоб родителей

Ильсур Метшин лично посетил объекты, чтобы ускорить решение проблемы. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В детском саду №248 на улице Фатыха Амирхана и многоквартирном доме №11/14 по улице Социалистической протекает крыша. После жалоб родителей и жильцов дома мэр Казани Ильсур Метшин лично посетил объекты, чтобы ускорить решение проблемы.

В здании детсада №248 с 1977 года не проводился капитальный ремонт. Протечки отмечаются в коридорах и в помещениях, где занимаются дети, поэтому ремонт этого объекта находится в приоритете. Градоначальник поручил сразу после улучшения погодных условий приступить к кровельным работам в дошкольном учреждении.

В доме на Социалистической от протекающей крыши пострадал ряд квартир. Здесь работы также начнутся сразу, как позволит погода. При этом управляющая компания устранит в квартирах повреждения, полученные от протечки крыши, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Последствия протечек в многоквартирном доме на Социалистической. Фото: пресс-служба мэрии Казани

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