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НовостиОбщество23 марта 2023 8:26

Минниханов обсудил уголовно-исправительную систему Татарстана с Гостевым

Встреча прошла в Доме правительства региона
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Стороны обсудили важность социальной адаптации бывших осужденных. Фото: tatarstan.ru

Стороны обсудили важность социальной адаптации бывших осужденных. Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил уголовно-исправительную систему республики с директором федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадием Гостевым. Встреча прошла в Доме правительства региона, сообщает пресс-служба главы республики.

Стороны обсудили рабочие вопросы, касающиеся уголовно-исправительной системы Татарстана, важность социальной адаптации бывших осужденных. Также одной из тем беседы стала реализация соглашения о сотрудничестве между Минюстом России, ФСИН России и правительством республики. Документ был подписан в 2022 году.

Напомним, кого выпускают из колоний для честного труда и сколько получают такие рабочие, «КП-Казань» рассказал генеральный директор АНО «Центра социальной реабилитации и адаптации» Азат Гайнутдинов.

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