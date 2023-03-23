Мэр Набережных Челнов ознакомился с ходом работ по строительству Московского проспекта

Данный проект финансируется за счет федеральной программы «Стимул». Фото: @nabchelnyofficial

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ознакомился с ходом работ по продолжению строительства Московского проспекта. Этот проект является важным для жителей микрорайона «Притяжение», сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Магдеева, этот проект финансируется за счет федеральной программы «Стимул», по которой городу выделили 1,4 миллиарда рублей. Эти средства уйдут на строительство моста длиной более 100 метров и шириной в 30 метров. Сейчас там возведены опоры, в ближайшие дни приступят к монтажу мостовых балок.

Четырехполосная дорога протяженностью 1,5 километра, построенная как продолжение Московского проспекта, в рабочем режиме начнет функционировать уже в августе. Это позволит жителям за десять минут из Орловки добираться до центра.

Напомним, на выезде из Казани участок дороги Р-239 расширят до шести полос.

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