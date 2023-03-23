Посол Мозамбика планирует посетить KazanForum

Гости выразили заинтересованность в республике и обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества. Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Чрезвычайный и полномочный посол Мозамбики в России Жозе Муария Катупха, а также советники посольства Висенте Мануэл и Анибал Калежи 22 марта посетили полномочное представительство Татарстана в стране. С ними встретился полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин.

Гости выразили заинтересованность и обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества. Также Жозе Муария Катупха заявил, что хотел бы вместе с делегацией посетить KazanForum и увидеть ОЭЗ «Алабуга». После он предложил изучить возможность назначения почетного консула Мозамбики в Казани.

Напомним, ранее глава Минцифры России Максут Шадаев провел по видеосвязи заседание оргкомитета форума Kazan Digital Week.

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