В Казани на ремонт сетей водоснабжения выделят 340 млн рублей

Всего планируют отремонтировать 17 объектов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в 2023-2024 годах на ремонт сетей водоснабжения выделят 340 миллионов рублей. Средства на эти цели направит МУП «Водоканал». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, всего планируют отремонтировать 17 объектов. Так, за 62 миллиона рублей проведут реконструкцию участка водопровода от водозабора «Мирный» до улицы Черноозерской/Рубежной, в 47 миллионов рублей обойдется ремонт двух водоводов от насосной станции Волжского водозабора до водовода в районе улицы Боевой. А за 45 миллионов рублей отремонтируют участок водовода от водозабора «Азино» до улицы Каспийской. Всего ремонт проведут почти на 10 тысячах погонных метров трубопроводов.

Отметим, принять участие в тендере можно до 7 апреля. Подрядчика определят 14 апреля.

Напомним, износ инженерных сетей и сооружений в Казани составляет более 70%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram