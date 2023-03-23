В Набережных Челнах онкологи провели уникальную операцию на кишечнике

Заведующий отделением онкологии БСМП Алексей Соловьев Фото: принтскрин видео.

Когда 66-летняя женщина пришла в БСМП Набережных Челнов для удаления полипов, эндоскописты обнаружили в ее кишечнике опухоль. Аномальные ткани уже проросли сквозь слои стенки органа и вызвали кровотечение. Пациентку передали онкологам. Случай осложнялся тем, что у женщины имеется почечная недостаточность и плохая свертываемость. Она находится на гемодиализе.

Многопрофильность БСМП позволила провести операцию – за дела взялись нефрологи и онкологи. Во время операции была удалена часть толстой кишки и пути распространения опухоли. Теперь женщина чувствует себя хорошо и готовится вернуться домой.

Врачи напоминают, что рак толстого кишечника находится на втором месте в структуре онкозаболеваний в Татарстана, поэтому людям старше 40 лет рекомендуют проходить обследования – даже, если нет никаких симптомов.

Ранее мы сообщали, что врачи Татарстана провели уникальную операцию по эндометриозу кишечника.

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